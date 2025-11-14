Водитель грузовика погиб в ДТП в Сюмсинском районе Удмуртии

Водитель грузовика погиб в ДТП в Сюмсинском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 13 ноября, около 16:30, на трассе «Игра—Селты—Сюмси—граница Кировской области».

Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», 32-летняя женщина, при выполнении обгона не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. «КАМАЗ» после столкновения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 62-летний водитель «КАМАЗ» скончался на месте, его 43-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Водитель «Тойота Лэнд Крузер» не пострадала.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые провели деблокировку погибшего водителя и пострадавшего пассажира. В настоящее время проводится расследование для установления причин и обстоятельств ДТП.

Анастасия Лопатина