Китай с начала года нарастил объем промышленного производства на 6,1%

Объем промышленного производства в Китае в январе—октябре вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,1%, сообщает в пятницу агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS). В октябре объем промпроизводства увеличился на 4,9% к октябрю 2024 года.

Аналитики Reuters оценивают показатель октября как «самый слабый» за весь год (еще в сентябре рост составлял 6,5%). Также замедлилась розничная торговля. Агентство уточняет, что «растущая напряженность между спросом и предложением грозит дальнейшим замедлением роста».

Замедление экономики усилило позиции тех политиков, кто требует перестройки ориентированной на экспорт экономики, пишет американское агентство. По мнению его аналитиков, Китай в нынешней экономической модели сможет добиться значительного роста только за счет строительства новых промышленных парков, электрических подстанций и плотин.

Эрнест Филипповский