Суд в Приморье арестовал депутата по обвинению в перепродаже 50 кг ртути

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об аресте депутата Законодательного собрания Приморского края Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 кг ртути. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона. Депутат состоит во фракции КПРФ, занимает пост зампреда комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

По информации прокуратуры, Оганесяна обвиняют в незаконном сбыте ядовитых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 234 УК). Расследует дело СУ СКР по региону. По версии следствия, депутат с двумя сообщниками незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг металлической ртути, которую затем продали за $350 тыс. (более 28 млн руб.). Покупатель товара участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Артавазд Оганесян заключен под стражу на время предварительного следствия до 12 января 2026 года.

Эрнест Филипповский