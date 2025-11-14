Над Оренбуржьем сбит один беспилотник

В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над Оренбургской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В связи с угрозой атаки БПЛА в регионе объявлялся план «Ковер». Аэропорт Оренбурга временно приостанавливал обслуживание пассажиров.

В настоящее время аэровокзал возобновил работу. Задерживается вылет четырех рейсов из Оренбурга: двух в Москву и двух — в Санкт-Петербург.

Георгий Портнов