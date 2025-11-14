2026 год в Прикамье будет посвящен пермской промышленности

В Пермском крае 2026 год станет Годом пермской промышленности. Соответствующий указ 11 ноября подписал губернатор Дмитрий Махонин.

В указе отмечается, что при принятии указа учитывался вклад предприятий Прикамья в научно-технический прогресс и обороноспособность Российской Федерации, а также основополагающая роль пермской промышленности в социально-экономическом развитии Пермского края.

Правительству Пермского края поручено обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию указа. Контроль за его исполнением возложен на зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли Алексея Чибисова.