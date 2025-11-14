обновлено 08:53
2026 год в Прикамье будет посвящен пермской промышленности
В Пермском крае 2026 год станет Годом пермской промышленности. Соответствующий указ 11 ноября подписал губернатор Дмитрий Махонин.
Фото: пресс-служба губернатора пермского края
В указе отмечается, что при принятии указа учитывался вклад предприятий Прикамья в научно-технический прогресс и обороноспособность Российской Федерации, а также основополагающая роль пермской промышленности в социально-экономическом развитии Пермского края.
Правительству Пермского края поручено обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию указа. Контроль за его исполнением возложен на зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли Алексея Чибисова.