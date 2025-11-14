В Уфе из-за аварии на контактной сети изменили маршруты трех трамваев

На тяговой подстанции, питающей контактные провода уфимских троллейбусов и трамваев, пропало напряжение, сообщили в управлении транспорта и связи Уфы.

Из-за аварии, трамваи по маршрутам №5 (улица Пушкина — Госцирк), №10 (Железнодорожный вокзал — Госцирк) и №18 (санаторий «Зеленая роща» — Железнодорожный вокзал) будут доезжать только до трамвайного депо имени Сергея Зорина (в районе аграрного университета).

Троллейбусы продолжат перевозку пассажиров от «Уфа-Арены» до Колхозного рынка.

Служба энергохозяйства и бригада кабельщиков ищут поврежденный участок кабеля, говорится в пресс-релизе

Идэль Гумеров