Власти подписали указ о запрете распространения информации о БПЛА в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия беспилотным воздушным судам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Указ запрещает распространение в СМИ и интернете информации, в том числе фото- и видеоматериалов, касающихся применения беспилотников на территории края, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, падения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений. Также запрещено распространять данные о местоположении и применении на территории региона средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ.

Под запрет не попадает информация, официально размещенная органами государственной власти и местного самоуправления.

Ранее краевой минтербез пояснял, что запрет вводится из соображений обеспечения безопасности региона и защиты государственных интересов. Подобный запрет уже действует в ряде субъектов России. За нарушение запрета предусмотрена ответственность по ст. 11.9 Закона Пермского края 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»: штраф для граждан от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.