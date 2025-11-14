В Башкирии ночью ввели режим беспилотной опасности

В Башкирии объявлена «Беспилотная опасность», об этом в 3:47 по местному времени сообщил председатель регионального госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

В 6:30 утра в пресс-службе Росавиации объявили об ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы. В пресс-службе аэропорта Уфы предупредили о возможных задержках вылетов и прилетов из-за ограничений на использование воздушного пространства.

До сегодняшней ночи режим беспилотной опасности в Башкирии объявляли 11 ноября.

Идэль Гумеров