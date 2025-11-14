Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на 3,5 км

На вулкане Крашенинникова зарегистрирован выброс пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным KVERT, пепловый шлейф после выброса протянулся на десять километров на северо-восток от вулкана. Сам исполин находится примерно в 130 км от Петропавловска-Камчатского.

Вулкану Крашенинникова присвоен повышенный (оранжевый) код авиационной опасности. Его активность может представлять угрозу для авиации.

Вулкан, высота которого составляет 1856 м над уровнем моря, начал извергаться 3 августа 2025 года после камчатского мегаземлетрясения, произошедшего 30 июля. До этого Крашенинников спал почти 600 лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

Новости компаний Все