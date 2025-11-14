На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на 3,5 км

На вулкане Крашенинникова зарегистрирован выброс пепла на высоту 3,5 километра над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным KVERT, пепловый шлейф после выброса протянулся на десять километров на северо-восток от вулкана. Сам исполин находится примерно в 130 км от Петропавловска-Камчатского.

Вулкану Крашенинникова присвоен повышенный (оранжевый) код авиационной опасности. Его активность может представлять угрозу для авиации.

Вулкан, высота которого составляет 1856 м над уровнем моря, начал извергаться 3 августа 2025 года после камчатского мегаземлетрясения, произошедшего 30 июля. До этого Крашенинников спал почти 600 лет.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский