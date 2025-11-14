Новогоднюю ель в Ярославль привезет подрядчик из Подмосковья

Искусственную новогоднюю ель в Ярославль привезет индивидуальный предприниматель Юрий Цуканов из Московской области. Подписанный контракт с ярославским МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» размещен на сайте госзакупок.

Фото: Игорь Чураков

Цена контракта составила 450 тыс. руб. Привезти ель в город нужно в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта — с 5 ноября.

Высота ели — 12 метров. Диаметр ветвей составит не менее 4,6 м, в комплекте с елью нужно поставить 39 гирлянд и 600 украшений золотого цвета. Венчать конструкцию должна светящаяся пятиконечная звезда.

Алла Чижова