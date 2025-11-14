Предприниматель добивается установки памятника ярославским меценатам

Ярославский индивидуальный предприниматель добивается получения гранта в размере 19,2 млн руб. на памятник «Благотворителям создавшим славу России и земли Ярославской». Соответствующая информация отражена на сайте президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта ИП предлагает установить двусторонний «прорезной» барельеф из бронзы размером два на три метра. Барельеф предлагается заключить в рамку, по периметру которой разместятся медальоны с именами благотворителей и меценатов из Ярославля, Рыбинска, Ростова Великого, Углича, Тутаева, Гаврилов-Яма и других городов области.

Центральный образ памятника — семья, а именно в стилистике портретов конца ХIX века будет изображена семья успешного горожанина. При этом композиция будет выстроена так, чтобы показать связь от основателя династии до его наследников, которые получают не только бизнес, но и перенимают ответственность перед людьми.

«Это прямое, тактильное воплощение идеи единства — сотни имен, сливающихся в единый венец славы Ярославской земли. Хронологический охват (XIX – начало XX вв.) подчеркивает, что традиция милосердия не была случайностью, а была системным, непрерывным явлением, создававшим славу Российской империи»,— говорится в обосновании проекта на сайте фонда.

Заявителем выступает ИП Мартынов Павел Анатольевич. Реализовать проект хотят в июне-октябре 2026 года. Инициатор проекта предполагает, что памятник будет не только украшением, но и «мощным образовательным и туристическим хабом». В обосновании указывается, что проект поддержан общественностью и властями.

Впервые этот проект был предложен в Ярославле не позже 2013 года. Автором идеи выступил бывший главный художник города, член Союза архитекторов России Анатолий Мартынов (скончался в 2023 году). 12 лет назад проект описывался идентично тому, как это представлено в заявке в фонд. Памятник планировали установить на территории сквера в Мукомольном переулке Ярославля. Однако в 2015 году на этом месте появился бюст Александра II.

Алла Чижова