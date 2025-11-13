«Дом.РФ»: 80% российских городов теряют население

Около 80% городов в России теряют население, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Антон Финогенов на конференции «Гигабайты офисов» от Nikoliers. При этом число жителей растет в основном в Москве, Санкт-Петербурге и республиках Кавказа.

«Сложилась ситуация, когда население продолжает стягиваться в небольшое количество точек роста. 20% крупнейших городов двигают экономику. В городах формально живет 80%, а если брать агломерации, то более 90% населения. Но большинство городов не приносят прибыль»,— рассказал господин Финогенов.

По данным «Дом.РФ», 74,4 млн человек живут в зоне влияния опорных населенных пунктов, малых городов и сельской местности. Как отметил господин Финогенов, основное население будет стремиться в агломерации, которые будут расширяться с развитием транспортной инфраструктуры. «Фактор 1,5-2-часовой доступности до крупного мегаполиса останется. Но транспортная эволюция эти границы раздвинет. Дом в сельской местности – де факто в городе – тот тренд, который будет нас ждать»,— добавил он.

Согласно исследованию РАНХиГС, в России могут исчезнуть почти малых городов с населением 3,4 млн человек. За десять лет численность жителей в этих городах упала на 314 тыс. Наибольшие сложности испытывают северные угольные, металлургические и лесопромышленные, а также расположенные на периферии города. Для 106 таких населенных пунктов уже готовят мастер-планы по реализации инвестпроектов с развитием инфраструктуры. В этом году на эти цели выделили 4 млрд руб.