Группа «Титан» вложит 17 млрд рублей в завод по производству технического кремния

Группа «Титан» инвестирует 17 млрд руб. в строительство завода по выпуску технического кремния мощностью 38 тыс. тонн (используется в радио- и микроэлектронике), сообщил «Ъ» в рамках выставки «Химия-2025», проходящей в Москве, председатель совета директоров компании Михаил Сутягинский.

До конца года «Титан» рассчитывает получить положительное разрешение Главгосэкспертизы и начать строительство предприятия. Ранее инвестиции компании в предприятие «Силарус» в городе Верхняя Салда Свердловской области оценивались в 15 млрд руб.

По словам господина Сутягинского, на данный момент в целом у компании в процессе реализации находится восемь инвестиционных проектов. В том числе, группа продолжает строительство производственного комплекса по выпуску полиэтилентерефталата и полибутилентерефталата (ПБТ) мощностью до 280 тыс. тонн, востребованных в строительстве, автомобиле- и судостроении. «Мы стараемся быть в тренде, чтобы не отстать от той динамики спроса, которую диктует нам сам рынок и сама ситуация»,— заявил Михаил Сутягинский.

Помимо этого, в июне 2025 года «Титан» уже запустил в эксплуатацию промышленное производство микронизированных силикагелей и силиказолей общей мощностью 18 тыс. тонн в год на заводе «Руссилика» на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области. Как отметил глава группы, инвестиции в его строительство увеличились до 25 млрд руб. в оба завода. Михаил Сутягинский подчеркнул, что силикагели и силиказоли позволяют улучшить качественные характеристики другой продукции — зубной пасты, парфюмерии, косметики, лакокрасочных товаров и т.д.