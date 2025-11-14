Хорошо добытое старое

Партия «Новые люди» 13 ноября собрала в Госдуме и отметила партийными наградами блогеров самых разных профилей. Премия «Этичный блог», по задумке ее организаторов, призвана выделить достойных (с этической же точки зрения) «представителей профессии» и сформировать из них не менее достойное блогерское сообщество. Самим «новолюдям» блогеры уже помогают с обкаткой инициатив, и они же, как надеются партийцы, могут стать для них кадровым резервом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Очередь, выстроившаяся на проходной Госдумы после обеда, в совокупности могла похвастать несколькими десятками миллионов подписчиков. Стандартных входных процедур, впрочем, не избежали даже самые популярные инфлюенсеры. «Госдума умеренна к блогерам… Извините, что вам пришлось провести время, так скажем, на природе», — покаялся в связи с этим перед собравшимися лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в начале мероприятия.

Премия «Этичный блог», по словам организаторов, должна стать шагом к «формированию профессионального сообщества блогеров, основанного на прозрачности, ответственности и этике». С точки зрения «Новых людей», для соответствия этим принципам достаточно не генерировать треш-контент, соблюдать закон и уплачивать налоги за свою деятельность в интернете.

«Вы и задаете этику», — уведомил аудиторию господин Нечаев. По его словам, блогинг стал «уважаемой профессией», и, более того, «с большой симпатией» к ее представителям относится сам президент. Об этом председатель партии узнал на встрече с Владимиром Путиным, который тогда поддержал идею отделить достойных профессионалов от тех, «кто несет вред».

В какой-то момент, допустил Алексей Нечаев, «вам может не хватить масштаба действия». Решить эту задачу может работа во власти, мягко намекнул политик: «Мы в партии готовы помочь в этом». Впрочем, это необязательно должны быть «Новые люди», допустил господин Нечаев в беседе с “Ъ”, и, если, например, блогер «социалист по идеям — пусть там и будет». Ревновать, заверил депутат, он не станет: «Если человек — коммунист, чего к нему ревновать?»

Электоральных задач перед блогерским проектом в партии не ставят, заверил политик. Его слова подтвердила и координатор проекта Мария Марьясова, но из ее слов следовало, что политический смысл в кооперации партийцев с блогерами все-таки есть. По словам активистки, сотрудничество с инфлюенсерами позволяет «Новым людям» получать актуальную реакцию на свои инициативы: «Они плотно общаются с аудиторией. Мы получаем быструю обратную связь — хороша ли инициатива, подходит ли она». Кроме того, блогеры активно (и прицельно) «вовлекаются в социальные проекты» партии.

В итоге партийными наградами отметили свыше 70 блогеров самых разных тематик. В частности, многодетную мать Дарью Стабецкую (1,2 млн подписчиков) наградили за «Активность и милосердие», модель Алану Мамаеву (584 тыс.) — «За fashion-экспансию». А врачи Лидия Федосеева (977 тыс.) и Луиза Автандилян (1,5 млн) получили премии «За просветительство в сфере женского здоровья» и «За любовь к профессии» соответственно.

Григорий Лейба