«ПК Транспортные системы» продолжает производство трамваев для Самары

«Тверской механический завод электротранспорта» продолжает производство новых трамваев «Львенок», которые будут поставлены в Самару. Об этом сообщает пресс-служба ПК «Транспортные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Трамваи 71-911ЕМ «Львенок» производятся на предприятиях ООО «ПК Транспортные системы» в Твери и Санкт-Петербурге. Всего в Самару прибудет 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». При этом 40 единиц электротранспорта уже произвели и поставили.

Партия из 31 трамвая «Львенок» прибудет в Самару в 2026 году.

Андрей Сазонов