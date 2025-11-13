Суд наказал жителя Саратовской области за убийство лося и вырубку деревьев

Вступил в законную силу приговор Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области в отношении жителя Балтайского района по уголовному делу о незаконной охоте и вырубке лесных насаждений (п. «а» ч. 1 ст. 258, ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Согласно релизу, в ходе рейда инспектор комитета охотничьего хозяйства и рыболовства стал свидетелем незаконной охоты в ночь на 29 мая прошлого года. Неизвестные стреляли в двух лосей в нескольких километрах от села Новая Лопастейка. Одного из животных они убили, после чего погрузили в автомобиль и отвезли домой в указанный населенный пункт.

Инспектор связался с полицейскими, которые и задержали подозреваемых. За процессуальной проверкой последовало возбуждение уголовного дела. Выяснилось, что у задержанных не было разрешения на охоту.

Под следствие попал владелец карабина «Вепрь». Именно из этого оружия стреляли в лося, тушу которого увезли домой на его автомобиле «Нива».

В сентябре 2024 года подследственный незаконно вырубил деревья хвойных и лиственных пород. Специалисты оценили ущерб на сумму более 3,5 млн руб. У жителя Балтайского района изъяли и арестовали орудия охоты, имущество и банковские счета.

По решению суда от 27 октября фигурант получил наказание в виде 2,5 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства и штраф в 150 тыс. руб. Также суд обязал его выплатить 3,5 млн руб. за вырубленные деревья в пользу Саратовского областного лесничества. Причиненный животному миру ущерб оценили на 400 тыс. руб. Суд конфисковал «Ниву», бензопилу и карабин, прочее имущество арестовал до исполнения приговора в части уплаты штрафа и возмещения 3,5 млн руб.

Павел Фролов