УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию «РостПромСтрой»

Санкт-Петербургское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) строительную компанию ООО «РостПромСтрой». Причиной стал срыв контракта, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установила антимонопольная служба, ранее компания заключила договор с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» на сумму более 200 млн рублей. Подрядчику необходимо было выполнить работы по капитальному ремонту здания медучреждения, однако компания сделала это лишь частично, а претензии поликлиники игнорировала. Заказчик расторг контракт и обратился в УФАС.

По итогам рассмотрения жалобы антимонопольный орган счел действия ООО «РостПромСтрой» недобросовестными и включил сведения о подрядчике в РНП на два года. Теперь в течение этого срока компания не имеет права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Андрей Цедрик