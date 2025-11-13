УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию «РостПромСтрой»
Санкт-Петербургское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) строительную компанию ООО «РостПромСтрой». Причиной стал срыв контракта, сообщили в ведомстве.
Как установила антимонопольная служба, ранее компания заключила договор с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» на сумму более 200 млн рублей. Подрядчику необходимо было выполнить работы по капитальному ремонту здания медучреждения, однако компания сделала это лишь частично, а претензии поликлиники игнорировала. Заказчик расторг контракт и обратился в УФАС.
По итогам рассмотрения жалобы антимонопольный орган счел действия ООО «РостПромСтрой» недобросовестными и включил сведения о подрядчике в РНП на два года. Теперь в течение этого срока компания не имеет права участвовать в государственных и муниципальных закупках.