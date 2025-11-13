При атаке на Крым сбиты 14 беспилотников

Силы противовоздушной обороны вечером 13 ноября за два часа сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом и Черным морем. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«С 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по семь БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря»,— уточнили в военном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге и уничтожении четырех БПЛА в акватории Черного моря.

Александр Дремлюгин, Симферополь