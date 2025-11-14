Неплохая убавка к пенсии

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов («Единая Россия», ЕР) выступил с инициативой лишить бывших депутатов и чиновников, которые «запятнали свое имя уголовной судимостью», ежемесячных доплат к пенсии. По мнению спикера, времена, когда «выплаты раздавали, не глядя на биографию», должны уйти в прошлое. Ранее в области уже отменили пенсионные надбавки для коррупционеров, а также тех, кто получил второе гражданство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Досрочно покинувший Госдуму Валерий Рашкин может остаться еще и без депутатской пенсии в Саратове

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Досрочно покинувший Госдуму Валерий Рашкин может остаться еще и без депутатской пенсии в Саратове

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что «нельзя закрывать глаза» на выплату государственных надбавок к пенсиям бывших чиновников и депутатов, которые «запятнали свое имя уголовной судимостью», Алексей Антонов написал 13 ноября в своем Telegram-канале. По его словам, это правовой пробел, ведь с тех, кто «облечен властью и доверием народа, спрос должен быть вдвойне». «Времена, когда регалии, почести и выплаты раздавали, не глядя на биографию, должны уйти в прошлое»,— констатировал господин Антонов, поручив комитету облдумы по госстроительству и местному самоуправлению подготовить соответствующие поправки.

Возглавляющий комитет вице-спикер Сергей Овсянников (ЕР) поддержал инициативу председателя, заявив, что «каждый государственный и муниципальный служащий, а также депутат должен помнить, что он трудится во благо Саратовской области и ее жителей и преступать закон неприемлемо». По данным “Ъ”, поправки будут внесены на рассмотрение регионального парламента уже 14 ноября.

Еще один заместитель председателя Роман Грибов (ЕР) привел в пример «небезызвестного персонажа» Валерия Рашкина, который «продолжает благополучно получать пенсию за свою деятельность в Саратовской областной думе». Напомним, депутат Госдумы последних шести созывов и бывший первый секретарь московского горкома КПРФ Рашкин был вице-спикером саратовского парламента с 1994 по 1997 год. Федеральную карьеру коммуниста оборвало уголовное дело о незаконной охоте, за которую в 2022-м он был осужден на три года условно.

«Как оказалось, региональное законодательство относится очень гуманно к подобного рода преступлениям. Справедливо ли это? Считаю, что нет! Рашкин нарушил закон. И не имеет права получать из бюджета такую надбавку к пенсии, быть наравне с действительно достойными людьми»,— написал у себя во «ВКонтакте» Роман Грибов. Валерий Рашкин не ответил на звонки “Ъ”.

Это не первая инициатива по сокращению дополнительных выплат для чиновников и депутатов в Саратовской области. Год назад по инициативе депутата Госдумы и тогдашнего лидера саратовских единороссов Николая Панкова был принят закон, лишающий таких доплат иноагентов и тех, кто получил второе гражданство, был уволен по отрицательным мотивам или осужден за коррупционное преступление. Господин Панков тогда сообщал, что речь идет о суммах от 35 тыс. до 185 тыс. руб. в месяц в зависимости от ранее занимаемой должности. По данным “Ъ”, пенсионная надбавка для бывших депутатов превышает 80 тыс. руб.

Помимо господина Рашкина в случае одобрения поправка Алексея Антонова может коснуться многих бывших чиновников и депутатов. Например, экс-мэра Саратова Юрия Аксененко, который в 2009 году был приговорен к четырем годам лишения свободы за взятку. Сейчас бывшему градоначальнику 75 лет.

Ольга Симонова, Саратов; Андрей Прах