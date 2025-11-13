В Петербурге огласили приговор за хищение свыше 33 млн рублей бюджетных выплат

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга дал пятерым фигурантам от трех до пяти лет лишения свободы по делу о хищении более 33 млн рублей из городского бюджета по сертификатам «Земельный капитал» и «Материнский (семейный) капитал». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, не позднее января 2022 года Альбина Даудова и Татьяна Золотухина создали организованную группу для хищения бюджетных выплат, связанных с национальным проектом «Демография». К участию в схеме они привлекли Казбека Даудова, Амину Даудову и Темирбека Темирбекова.

Соучастники приобретали недорогие земельные участки в Челябинской и Курганской областях и оформляли фиктивные договоры купли-продажи с членами многодетных семей из Дагестана. Для получения сертификатов они предоставляли в районные администрации Петербурга недостоверные сведения и подложные документы и организовывали фиктивную регистрацию заявителей в городских квартирах.

С января 2022 года по апрель 2024 года таким образом из бюджета Санкт-Петербурга было похищено 33,8 млн рублей. Кроме того, установлено, что Альбина Даудова, Казбек Даудов и Темирбек Темирбеков легализовали часть похищенных средств. Фигуранты признали вину в мошенничестве, но отрицали участие в легализации денежных средств.

По итогам разбирательства Альбина Даудова осуждена к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей, Татьяна Золотухина — к пяти годам со штрафом в размере 1,5 млн рублей, Казбек Даудов — к четырем с половиной годам со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Амина Даудова — к трем с половиной годам со штрафом в размере 1 млн рублей. Темирбек Темирбеков — к трем годам со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Также удовлетворены гражданские иски против подсудимых. С фигурантов взыскали более 30,5 млн рублей в различных долях. В доход государства конфисковали 19,7 млн рублей, а также две квартиры, принадлежащие Темирбекову.

Артемий Чулков