Минтранс отдал своему АО 75 млн рублей за перевозки по 17 маршрутам из Саратова

АО «Межгортранс» выиграло у собственного акционера – Министерства транспорта Саратовской области – конкурс на перевозки по 17 маршрутам. Чиновники одним лотом разыграли право возить пассажиров из Саратова в Татищевский, Лысогорский и Воскресенский районы до первого марта 2026 года. Единственную заявку на конкурс подало АО «Межгортранс», согласившись выполнить работы за идентичную начальной цене – чуть менее 71,5 млн руб. Договор разместили 10 ноября.

Перевозчик подрядился работать на маршруте №226К от стадиона «Волга» в Саратове до Красного Текстильщика. Для него нужны автобусы большой вместимости. Маршруты №231, 233, 283, 285, 291А, 349, 350, 419А, 464, 491, 491А и 491Б обслуживают автобусы средней вместимости. Они связывают Саратов с Корсаковкой, Хлебновкой, Синенькими, поселком 15 лет Октября, Сбродовкой, Ягодной Поляной, Михайловкой, Юрловкой, Чардымом и поселком Светлый. Отправление с автовокзала, стадиона «Волга», ЦКР или железнодорожного вокзала. Маршруты №234, 235, 244 и 358 предназначены для автобусов малой вместимости. Они соединяют Саратов с селом Сокур, Федоровкой, селом Идолга и поселком Татищево, а также с селом Сабуровка. Отправными точками служат автовокзал или ЦКР.

13 ноября стороны подписали пространное допсоглашение, где цену контракта увеличили до 76,5 млн руб. Основанием указано намерение министерства увеличить объемы работ, однако новые маршруты в документах не упоминаются.

Никита Маркелов