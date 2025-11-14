«Черная пятница» разгрузила фуры

Тарифы на внутрироссийские перевозки грузов автотранспортом в октябре не показали ожидаемого роста в преддверии «черной пятницы». Всему виной охлаждение экономики и рост конкуренции между перевозчиками, подогреваемый увеличением предложения и цифровыми сервисами. Но в международном сообщении в конце октября — ноябре наметился скачок спроса, который уже выразился в резком росте стоимости автомобильной доставки грузов из Китая и, по ожиданиям рынка, продлится до конца декабря.

В октябре темпы роста тарифов на автомобильные грузоперевозки во внутрироссийском сообщении замедлились, следует из данных цифровой логистической платформы «Монополия». Средневзвешенный тариф составил 74,7 руб. за 1 км, что на 11,3 % выше, чем год назад, и на 1,2 % выше, чем в сентябре. При этом в сентябре, отмечают аналитики платформы, рост к августу составлял 4,2%.

Такая динамика не характерна для октября: годом ранее тарифы поддерживались подготовкой ритейлеров к распродажам на традиционной «черной пятнице», отмечают в «Монополии». «Замедление темпов роста тарифа может быть частично обусловлено общим охлаждением экономики, а также проблемами с транспортировкой товаров через границу с Казахстаном»,— поясняет директор по управлению данными «Монополии» Александр Отрощенко.

Рост ставок в грузоперевозках в связи с сезонными распродажами не наблюдается, предпосылок для их увеличения в ближайшей перспективе пока нет, уверен заместитель гендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян. «Масштабных скидок, скорее всего, не будет — как минимум из-за задержек на границе с Казахстаном,— отмечает он.— Пробки обернулись для многих ритейлеров и реселлеров дополнительными издержками, которые не позволят предложить значительные дисконты». «Черная пятница» не оказала влияния на спрос услуг на рынке B2B-перевозок в международном направлении, говорит коммерческий директор Baltic Land Юлия Александрова. «Импортеры в основном избавляются от складских запасов. Ежегодный сезонный спрос наблюдается только в преддверии длительных новогодних праздников»,— констатирует она.

Исполнительный директор «Октет Карго» Алла Постникова подтверждает, что по России рост тарифов в этот период проходит более плавно, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет. Кирилл Лахин, руководитель отдела логистики «Юнитрейд», отмечает, что, как правило, перед китайскими октябрьскими праздниками тарифы и объемы перевозок подскакивают, так как импортеры стремятся успеть доставить и развезти грузы по РФ до «черной пятницы». «В нынешнем году этого не произошло,— говорит он.— По нашим данным, объем международных автомобильных перевозок в октябре сократился в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 10–15%».

Основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде говорит, что индекс ATI.SU FTL РФ, отражающий динамику ставок на грузоперевозки по ста популярным направлениям в России, в целом подтверждает тенденцию. После роста примерно на 10% в июне—сентябре индекс снизился в октябре на 2%. Но господин Вильде отмечает, что небольшое снижение индекса наблюдалось в октябре и в 2022–2024 годах: «Чаще всего бурный рост тарифов мы наблюдаем во второй половине ноября и весь декабрь с традиционным откатом в январе».

Основатель «Ариона» Михаил Шильцев подчеркивает, что спрос не падает кардинально, но его рост не успевает за ростом предложения от перевозчиков. Переизбыток транспорта на рынке объясняется рядом факторов, говорит он: входом новых игроков, имевшим место при повышении тарифов, притоком большого количества техники, купленной с аукционов, возвратом водителей, не выходивших на линию, когда тарифы были низкими, переориентацией международных перевозчиков на внутренний рынок. По мнению Артема Васканяна, одна из важных причин сдерживания роста ставок — высокая конкуренция между перевозчиками, которую стимулируют цифровые сервисы. «Онлайн-платформы и маркетплейсы грузоперевозок позволяют заказчикам фактически устраивать торги по каждому направлению и бороться за снижение стоимости,— поясняет он.— Сегодня алгоритмы бирж и цифровых платформ сами отбирают проверенных участников и, делая упор на стоимость, подталкивают их к ценовой конкуренции — игре в редукцион, где каждый должен перебить ставку».

Но если внутри страны сезонные всплески спроса в этом году могут выглядеть сглаженными, то в международной логистике, особенно на китайском направлении, просматривается ярко выраженный пиковый сезон, высокий спрос и заметный рост ставок, отмечает заместитель руководителя отдела международной логистики Free Lines Company Анастасия Сонько. «Ценник на автомобильную доставку из Китая взлетел до невиданных высот за последние три недели,— рассказывает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.— Ставка сейчас существенно выше, чем в декабре 2024 года,— примерно на $2,5 тыс. Но есть нюанс. Мы полагаем, что подорожание вызвано в первую очередь проблемами с транзитом через Казахстан. Поэтому подавляющее большинство участников ВЭД просто опасаются сейчас везти свои грузы через Казахстан, причем как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, а альтернативные маршруты в объезд Казахстана через Маньчжурию и Монголию сильно перегружены».

Анастасия Сонько говорит, что основная сложность по Забайкальску — получение слота на заезд в Китай: транспорт скапливается на российской стороне, из-за чего возникают задержки при перегрузке, при этом прохождение самой границы занимает в среднем один-два дня. В Алашанькоу после периода массовых досмотров ситуация начинает улучшаться: сейчас срок заезда на склады перегрузки составляет четыре-шесть дней, а границу удается пройти также за один-два дня. «Тем не менее общий фон по рынку — это рост спроса на международные автоперевозки и рост тарифов, напрямую с ним связанный»,— говорит госпожа Сонько, отмечая, что тенденция сохранится как минимум до конца декабря. Гендиректор «Пролоджикс» Андрей Процан отмечает, что и в РФ наблюдается всплеск роста цен на автоперевозки с востока страны на запад, где рост тарифов составляет до 30% к октябрю, в то время как в обратном направлении роста нет. «Например, стоимость доставки в "черную пятницу" из Москвы в Забайкальский край упала с 600–650 тыс. руб. в прошлом году до 440–500 тыс. руб. в текущем»,— подчеркивает он.

В целом в объеме импорта в 2025 году, безусловно, наблюдается гигантская просадка по сравнению с прошлым годом, отмечает госпожа Шленская. «Но после китайских праздников в октябре, когда многие паникеры уже опасались, что высокий сезон-2025 не наступит больше никогда, это сезон не просто начался, а взорвался объемом отгрузок из Китая, что в свою очередь спровоцировало рост тарифов на все виды перевозок»,— добавляет она. По словам Кирилла Лахина, есть оживление по новым запросам, и уже сейчас можно прогнозировать, что в ноябре количество размещенных заказов на перевозку будет больше, чем в предыдущем месяце.

