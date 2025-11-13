При крушении истребителя Су-30 в Карелии погиб экипаж

В Карелии разбился истребитель Су-30. Экипаж самолета погиб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Причина крушения не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Истребитель выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Самолет был без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте. Крушение произошло около 19:00 мск.

Су-30 — многоцелевой истребитель поколения 4+. Экипаж — 2 человека. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, блокирования аэродромов противника, ударов по наземным и морским объектам.