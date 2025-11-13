Майкл Бьюрри из «Игры на понижение» прекратил регистрацию Scion в SEC

Инвестор Майкл Бьюрри сообщил, что его хедж-фонд Scion Asset Management снят с регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он опубликовал соответствующий скриншот в соцсети X, что также отражено в базе данных SEC. Господин Бьюрри намекнул, что 25 ноября сделает важное заявление, однако подробности не раскрыл.

Ранее Майкл Бьюрри предупреждал о пузыре на фондовом рынке, а также критиковал технологические и облачные компании, обвиняя их в занижении амортизации вычислительных активов, прежде всего чипов.

Господин Бьюрри является основателем Scion Asset Management и широко известен как один из первых инвесторов, предсказавших обвал рынка недвижимости США в 2008 году. Его история стала основой книги Майкла Льюиса и одноименного фильма «Игра на понижение», где роль господина Бьюрри сыграл Кристиан Бейл.