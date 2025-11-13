Житель Саратова пойдет под суд за угрозу насилия против сотрудника полиции

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 56-летнего местного жителя уголовное дело об угрозе насилия против полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснило следствие, 20 октября этого года нетрезвый фигурант угрожал применением насилия инспектору ППС около дома № 6 по ул. Дома 8 Марта в Саратове. Последний исполнял должностные обязанности.

Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов