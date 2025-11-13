Беглов сообщил о завершении работ на тепломагистрали «Куйбышевская»

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о завершении реконструкции ключевой тепломагистрали города — «Куйбышевской», сообщает пресс-служба Смольного 13 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы, проведенные специалистами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», затронули участок от набережной Обводного канала до улицы Марата. Это позволило повысить надежность теплоснабжения 16 объектов, включая 14 жилых домов и два социальных учреждения.

«Качественное теплоснабжение — основа комфорта петербуржцев в холодное время года, — отметил губернатор. — Реконструкция "Куйбышевской" улучшила качество жизни для 7000 человек».

Господин Беглов подчеркнул, что модернизация инфраструктуры теплообеспечения является одной из приоритетных задач городской администрации.

Андрей Маркелов