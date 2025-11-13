В Карелии разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков в Telegram-канале.

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения»,— написал он.

По данным Telegram-канала Shot, речь о Су-27. Как пишет Shot, истребитель разбился вблизи Петрозаводска. Самолет упал в лесной массив недалеко от местного аэропорта. По информации Telegram-канале «112», разбился истребитель Су-30, погибли два члена экипажа. Официально эта информация не подтверждалась.