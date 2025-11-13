Кредит под давлением признали недействительным

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции разъяснил, когда договор, заключенный под психологическим давлением мошенников, можно признать недействительным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По утверждениям гражданина, в декабре 2023 года он взял кредит на 1,67 млн руб. в Промсвязьбанке под влиянием мошенников. Он заявил, что ему угрожали лица, представившиеся во время разговора по телефону сотрудниками правоохранительных органов и Банка России. Далее гражданин снял деньги в банкомате и перевел заемные средства третьим лицам. Затем, с целью защитить свои права, заемщик подал в Октябрьский райсуд Новороссийска иск к банку о признании кредитного договора недействительным. Гражданин представил заключение психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой он не мог «противостоять нажиму» мошенников, и другие материалы проверки правоохранительных органов.

Но в декабре 2024 года первая инстанция отказала истцу, посчитав, что договор содержал все существенные условия, а доказательств отсутствия воли гражданина на получение займа не было. Райсуд счел, что действия возможных мошенников не могут влиять на действительность сделки, поскольку это не обман со стороны банка. Приговора по уголовному делу нет, а материалы следственных органов не устанавливают обязательных для суда обстоятельств, говорилось в решении. Апелляция это поддержала.

Однако кассационный суд с такой позицией не согласился и 30 сентября направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Как следует из опубликованного постановления кассации, важное значение имеет наличие возбужденного по обращению гражданина уголовного дела по поводу принуждения к совершению сделки под угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества либо распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса РФ).

Кассационный суд отметил, что истец мог находиться «под влиянием существенного заблуждения и обмана со стороны третьих лиц», а нижестоящие инстанции недостаточно исследовали материалы следствия, включая результаты психолого-психиатрической экспертизы. Между тем закон позволяет признать сделку недействительной, если гражданин хотя и был дееспособным, но в момент заключения соглашения не мог понимать значение своих действий или руководить ими, отметила кассация.

Впрочем, сама по себе отмена кредитной сделки не снимает обязанность вернуть сумму займа. «При признании договора недействительным не исключается право банка истребовать деньги у лица, которое их получило»,— подчеркнул кассационный суд.

Ян Назаренко