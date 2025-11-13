ЦБ Чехии первым среди регуляторов инвестировал в криптовалюты

Чешский национальный банк (CNB) создал тестовый криптопортфель на $1 млн и стал первым в мире регулятором, инвестировавшим в криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе CNB.

В экспериментальный портфель вошли биткоин, стейблкоины с привязкой к доллару США, а также токенизированный депозит на блокчейне. Такая структура позволит чешскому регулятору сравнивать различные типы цифровых активов и их характеристики, заявили в чешском Центробанке.

Цель инвестиций в криптовалюту — получить практический опыт работы с блокчейн-технологиями, которые «могут существенно повлиять на финансовую и платежную системы в будущем», следует из публикации.

«Мы будем регулярно информировать общественность о нашем опыте и представим общую оценку проекта примерно через два-три года»,— заявил глава CNB Алеш Михл.

Создание портфеля одобрил совет директоров CNB 30 октября после обсуждения возможных инвестиций в новые типы активов. Общая сумма инвестиций в криптовалюты не будет активно увеличиваться, сообщили в регуляторе.