Криптовалюту готовят к изъятию

Криптовалюту можно будет арестовывать и изымать при расследовании преступлений. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении. Правоохранительные органы смогут официально считать цифровые деньги имуществом и применять к ним меры принуждения, следует из текста документа. Согласно законопроекту, изымать цифровые деньги будут в рамках уголовных дел, а хранить на специальных адресах. Это позволит эффективно бороться с киберпреступностью и незаконным оборотом активов, считают депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эти поправки действительно давно назрели, считает член Ассоциации юристов России Михаил Успенский: «На практике и в других отраслях права суды уже давно признают цифровую валюту имуществом. Уголовное право в этом вопросе подтягивается.

Это насущные правки, потому что следователям и специалистам нужны были четкие инструкции, как, собственно, изымать цифровую валюту, которая стала фигурантом в уголовном деле. Таких дел достаточно много. Существует две принципиально разные модели, как может изыматься цифровая валюта. Первая — это перевод с кошелька на кошелек. Вторая — изъятие физического носителя в виде холодного кошелька, который приобщается к материалам дела».

Законодательством предусмотрена оценка рыночной стоимости криптовалюты для расчета убытков и компенсации потерпевшим сторонам. Кроме того, устанавливаются правовые нормы взаимодействия с зарубежными биржами и площадками. Криптовалюта как предмет преступления все чаще фигурирует в уголовных делах, отмечает руководитель практики цифрового права юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов: «Изменения, которые предлагается внести в статью 104.1 УК РФ, были анонсированы весной. Это была реакция на достаточно большое количество уголовных дел, где расследовались либо мошенничества, связанные с хищением криптовалюты, либо какие-то иные злоупотребления. Так или иначе приходилось изымать, например, криптовалюту, полученную преступным путем или связанную с коррупционными преступлениями.

Всегда возникал технический вопрос: как эту валюту изъять у обвиняемого? В ходе обысков следователями добывались носители информации, ноутбуки, например, на которых были разного рода криптокошельки — холодные либо горячие. Но не было единообразной практики, как эту криптовалюту можно было бы изъять правильно, с учетом технических особенностей. Эти изменения, по сути, вводят системный подход для следователей. Новые правила показывают, как цифровую валюту изъять, чтобы она потом не могла быть, например, использована обвиняемым и осужденным или какими-то третьими лицами, не могла пропасть из материалов дела. На все эти случаи и нацелены правки к этой статье Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса».

Между тем Центробанк утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов в цифровой среде. Реестр заработает с 1 января 2026 года. В рамках инициативы предполагается установить признаки переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, в том числе при давлении третьих лиц. Регулятор также распространил действие признаков мошеннических переводов и на цифровой рубль.

Леонид Пастернак