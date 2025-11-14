Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новогодние капсулы, красивые партнерства и громкие юбилеи.

Academie Scientifique de Beaute отмечает 135-летие

Известный французский косметический бренд Academie Scientifique de Beaute отмечает 135-летие. В честь юбилея в Москве состоялся праздник, который посетили правнуки основателя компании Жоржа Гэ — директор по международному развитию Сирилл Терм и директор по маркетингу Дженнифер Вайнфельд: все эти годы Academie Scientifique de Beaute остается семейным бизнесом. Вехи истории: в 1895 году на улице Сент-Оноре в Париже появился первый Институт красоты, в 1936 году бренд получил мировой патент на использование коллагена. Среди клиенток марки — известные французские актрисы довоенного времени Мари Бель, Сим Вива и Мари Глори, Мишель Морган, которая стала лицом рекламной кампании. В 1940-х были выпущены средства для защиты от солнца, а в 1952 году — первое тональное средство, которое одновременно ухаживает за кожей. Сегодня в портфеле марки — более 100 средств для профессионального и домашнего ухода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Следующая фотография 1 / 5 Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute Фото: Academie Scientifique de Beaute

Праздничный вечер Love Republic

Российская марка одежды Love Republic представила новогодний дроп — коллекцию Evening. Веселые и яркие модели выполнены из материалов со стразами, бантами и отделкой из органзы. В коллекции ищите ключевые образы вроде жаккардового жакета, мини-платья в пайетках бутылочного зеленого цвета с меховым боа, корсет и широкие брюки темно-синего цвета, воздушные топы в сочетании с денимом, мини-платья с вариациями декора из бантов. Коллекцию дополнили аксессуары — косынка из металлических звеньев, ободки с вуалью, стразами и кружевом, прозрачные перчатки с декором в виде капель, каффы, клатч из металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Следующая фотография 1 / 12 Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic Фото: Love Republic

Юбилей Valmont

В честь 40-летнего юбилея швейцарский косметический бренд Valmont заново придумал свою коллекцию средств 1985 года — с новым ингредиентом, разработанным специально для этого события. Линия Vitality 2025 года — это линия косметики, в которой «силанол ДНК» выступает в качестве источника новой энергии для кожи. Этот ингредиент комбинируется с другими веществами для достижения яркого эффекта омоложения. В рамках празднования юбилея был создан шелковый платок, на котором изображены символы дома Valmont и цветы, отражающие ДНК новой коллекции Vitality. До конца года при покупке средств линии Vitality в ЦУМе клиенты получат в подарок платок — количество подарков ограниченно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Valmont Фото: Valmont Фото: Valmont Следующая фотография 1 / 3 Фото: Valmont Фото: Valmont Фото: Valmont

Новый год от Nume и Kalmanovich

Собственный бренд Lamoda Nume и российская марка женской одежды Kalmanovich показали новогоднюю коллекцию: элегантные платья и универсальные комплекты, выполненные в черном, белом и винном цветах. Среди знаковых моделей: миди-платье в пайетках и с объемным бантом на спине, приталенные жакеты из твида — также с пайетками, мини-юбки с бархатными воланами, топы-халтеры из жатой ткани и леггинсы из бархата. Для визуализации коллаборации была организована фотосъемка с участием моделей и Юлии Калманович в историческом особняке Спиридонова. Арт-директором и стилистом съемки выступила Анна Слоникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Следующая фотография 1 / 8 Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich Фото: Nume х Kalmanovich

Muted идут вверх

Коллекция бренда Muted от «Яндекс Фабрики» пополнилась расширенной линейкой верхней одежды. Это модели для разных погодных условий: пуховики с двумя уровнями защиты от холода — до –15°C и до –30°C, тренчи, дубленки, тренчкоты, бомберы и полушерстяные пальто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Следующая фотография 1 / 7 Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted Фото: Muted

Hannibal от Vilhelm Parfumerie

12 ноября в Красном зале Главного корпуса Музея Москвы парфюмерный дом Vilhelm Parfumerie показал коллекцию из трех ароматов линии Hannibal. На входе гостей встречал парфюмерный лабиринт, в котором можно было познакомиться с новинками — композициями Great Lord, Chimilka и Sun Cities. Это ольфакторное путешествие сопровождалось интерактивными инсталляциями и последующей музыкально-пластической композицией в трех актах, созданной хореографом Максимом Петровым и режиссером Антоном Морозовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Следующая фотография 1 / 7 Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie Фото: Vilhelm Parfumerie

Ирина Кириенко