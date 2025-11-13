Спорткомплексное воздействие

Разбирательства инвестора футбольного манежа ООО «Звезда-2013» с кредитными организациями из-за невозврата долгов вышли на новый уровень. Арбитражный суд признал обоснованным заявление Сбербанка о признании ООО несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Также в реестр кредиторов общества намерен войти ВТБ, который взыскивает с компании 215 млн руб. В залоге у банка находится имущество компании, в том числе построенный с привлечением бюджетных средств спорткомплекс по ул. Гайдара, 12б. Ранее ВТБ требовал обращения взыскания на заложенное имущество. Директор «Звезды-2013» Данил Жвакин опасается, что в результате город лишится спортивного объекта, а дети — места для тренировок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с заявлением о признании ООО «Звезда-2013» несостоятельным обратилось ПАО «Сбербанк». Свои требования финансовая организация обосновывает решением суда о взыскании с общества и ее бенефициара Алексея Сыропятова в общей сложности более 11 млн руб. (10 млн руб. основного долга, 155 тыс. руб. просроченных процентов, 995,2 тыс. руб. не­устойки). В судебном акте указывается, что еще в 2024 году между Сбербанком и «Звездой-2013» был заключен договор, на основании которого заемщику был выдан кредит 30 млн руб. Ставка кредита составляла 19,6% годовых, средства получатель должен был полностью вернуть до 4 марта 2025 года. В итоге, как следует из документов суда, свои обязательства должники не выполнили и указали, что самостоятельно сделать это не могут. В итоге суд счел заявления кредитной организации обос­нованным и ввел в отношении «Звезды-2013» процедуру наблюдения. Временным управляющим должника наз­начен Алексей Котельников.

ООО «Звезда-2013» зарегистрировано в 2018 году, основной вид деятельности компании — деятельность спортивных клубов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году доходы общества составили 295,242 млн руб., чистый убыток зафиксирован на уровне 5,216 млн руб. Директором общества является Данил Жвакин, в качестве бенефициара указан привлеченный в качестве третьего лица по делу Алексей Сыропятов. Компания является основным инвестором строительства футбольного манежа в Перми по ул. Гайдара, 12б. Объект возводили с помощью государственно-частного партнерства. Общая стоимость манежа составила 132 млн руб. Из них 31,6 млн направил бюджет РФ, еще около 10 млн — краевой. Остальные средства вкладывал детский футбольный клуб «Звезда-2013» (ДФК). Комплекс включает в себя зал с универсальным покрытием для игры в ганд­бол и волейбол, поля для мини-футбола.

Летом ООО «Звезда-2013» стало ответчиком по арбитражному спору с другой финансовой организацией — ПАО Банк ВТБ. Кредитная организация обратилась в суд с требованием взыскать с общества солидарно задолженность, проценты и пени по кредитным соглашениям, а также обратить взыскание на заложенное имущество. В рамках договоренностей с банком часть имущества ООО «Звезда-2013» была передана в залог. Речь идет о нежилом помещении площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также о здании построенного многофункционального спортивного центра и праве аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б. По данным истца, с февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб. В рамках дела о банкротстве «Звезды-2013» ВТБ обратился с заявлением об установлении требований кредиторов. Аналогичных решений от суда также добиваются индивидуальный предприниматель Маргарита Ишутина и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. По данным Rusprofile, ИП занимается предоставлением займов и прочих видов кредита. Сумма требований первого заявителя составляет 38,5 млн руб., второго — 6,2 млн руб.

Директор ООО «Звез­да-2013» Данил Жвакин пояснил, что из-за экономической ситуации стоимость строительства комплекса выросла на 120 млн руб. Деньги на реализацию проекта были привлечены в банке ВТБ, и в течение 16 месяцев платежи вносились точно по графику, даже до начала срока окупаемости проекта. «В марте 2025 года был внесен последний платеж, но предприятие не смогло закрывать ежемесячно всю сумму платежа, а только частично, и банк отказал в просьбе компании о реструктуризации долга»,— пояснил господин Жвакин. По его словам, в ходе спора с ВТБ ответчик предложил погасить 50% долга, а оставшуюся часть — в течение 18 месяцев. Поручителем в этом была готова выступить строительная группа «Развитие», но и на этих условиях банк договариваться отказался.

Господин Жвакин говорит, что в ДФК «Звезда-2013» тренируются 600 детей, ежедневно на тренировки приходят около ста спорт­сменов. Сам комплекс является социально значимым объектом, который должен быть сохранен. «Сложилось мнение, что около банка есть какие-то интересанты, которые хотят приобрести объект по заниженной цене, воспользовавшись чужими проблемами. Видимо, главное для банка — деньги и выгода, а где дети будут тренироваться — это уже проблема наша»,— посетовал Данил Жвакин. В то же время он отметил, что переговоры с банком продолжаются, стороны ищут выход из ситуации.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит говорит, что результат банкротного процесса будет зависеть от возможности должника рассчитаться с кредиторами. Если этого не произойдет, то в ходе конкурсного производства имущество, в том числе заложенное, будет выставлено на торги. «Вырученные деньги, за небольшим вычетом, передадут залоговому кредитору. Закон не предусматривает обязанности покупателя стадиона на торгах сохранять данный объект как спорткомплекс»,— пояс­нил он.

Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко отмечает, что обязательным условием конкурса при продаже такого объекта станет бремя покупателя в его содержании и использовании согласно назначению. «Новый собственник в таком случае обязан будет соблюдать и иные законы, в том числе о возможных ограничениях тарифов на предоставляемые услуги. На подобные условия согласится не каждый»,— объясняет эксперт. Кроме того, он не исключает, что даже если дело дойдет до продажи имущества, оно, с учетом социальной значимости, может быть выкуплено за счет бюджета.

Анастасия Леонтьева