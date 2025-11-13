Прокуратура добилась перерасчета жителям Балакова за горячую воду на 12,2 млн
Жителям Балакова Саратовской области произвели перерасчет платы за горячее водоснабжение на сумму свыше 12,2 млн руб. благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура выяснила, что с 30 июня по 13 августа этого года подачу горячей воды отключали в 386 многоквартирных домах и 47 социально значимых объектах. Причиной тому гидравлические испытания коммунальных сетей, которые проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В ряде домов горячей воды не было больше месяца.
По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителям АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Балаковских тепловых сетей, в отношении главного инженера филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 7.23 КоАП РФ. Благодаря действиям надзорного ведомства жители Балакова получили перерасчет платы на сумму более 12,2 млн руб., виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.