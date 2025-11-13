Захарова сравнила подход Corriere della Sera к интервью Лаврова со скандалом BBC

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила редакцию итальянской газеты Corriere della Sera в «выборочном цензурировании прямой речи спикера». Дипломат провела параллель между действиями итальянской редакции и редакции корпорации BBC, которую президент США Дональд Трамп ранее обвинил в фальсификации своей речи.

«То, что мы увидели на примере "Коррьере делла Сера", — не единичный случай,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале. — Только что отгремел скандал вокруг агентства "Би-би-си" и его манипуляций с заявлениями президента США. Именно это и пытались сделать журналисты "Коррьере делла Сера" — выборочное цензурирование прямой речи спикера».

Скандал вокруг «Би-би-си» вспыхнул из-за монтажа выступления Дональда Трампа от 6 января 2021 года, из которого создается впечатление, что он напрямую подстрекал к мятежу в здании Конгресса США. Дональд Трамп назвал материалы «Би-би-си», вошедшие в документальный фильм «Трамп: второй шанс?» за неделю до голосования на выборах президента США в 2024 году, фейковыми новостями. В свете скандала об отставке объявили гендиректор Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

13 октября в пресс-службе МИД РФ сообщили, что газета Corriere della Sera отказалась от размещения ответов Сергея Лаврова на вопросы, предоставленные редакцией. На предложение МИД РФ опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания — полную, редакция ответила отказом, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, назвав действия Corriere della Sera «вопиющей цензурой».

Редакция газеты Corriere della Sera вскоре ответила на сообщение МИД РФ об отказе публиковать интервью российского министра. «МИД России ответил на вопросы, предварительно направленные Corriere della Sera, избитым текстом, полным обвинений и пропагандистских тезисов»,— сообщили в издании. Там заявили, что после получения ответов министра на вопросы они сделали запрос о проведении дополнительного интервью, чтобы «оспорить отдельные утверждения министра». «Мы запросили полноценное интервью, включая перекрестный допрос и оспаривание пунктов, которые, по нашему мнению, требовали дальнейшего расследования, министерство категорически отказало»,— указали в издании. «Когда министр Лавров захочет дать интервью по канонам свободной и независимой журналистики, мы всегда будем доступны"»,— отметили в издании.

Мария Захарова заявила, что Corriere della Sera «выдвинула фантастическую версию случившегося в попытке оправдаться за цензуру интервью». По ее словам, никаких дополнительных вопросов редакцией направлено и не было. Она также отметила, что письменное интервью редакция «сократила в три раза».

Анастасия Домбицкая