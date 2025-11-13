«Авангард» перевал серию поражений, обыграв «Трактор» в матче КХЛ

ХК «Авангард» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу омичей.

В составе «Авангарда» три шайбы оформили Джованни Фьоре, Майкл Маклауд и Эндрю Потуральски. После этой победы омская команда прервала серию из трех поражений подряд.

На данный момент «ястребы» с 33 очками занимают третье место в таблице Восточной конференции. Следующую игру омичи проведут 16 ноября с «Торпедо».

Александра Стрелкова