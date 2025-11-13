В Севастополе сбиты четыре беспилотника над морем

В Севастополе российские военные отражают атаку вооруженных сил Украины, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Работает ПВО. По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале Он также отметил, что, по информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, приостановил работу морской и наземный пассажирский транспорт.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, существует угроза атаки БПЛА по всему западному побережью Крыма. В последний раз в Севастополе объявляли воздушную тревогу в конце октября.

Александр Дремлюгин, Симферополь