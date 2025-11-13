Фестиваль памяти Плисецкой и Щедрина пройдет в Большом и Мариинском театрах

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Майя и Родион», посвященный памяти балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Мероприятие начнется 20 ноября в Большом театре с гала-концерта, приуроченного к 100-летию Плисецкой, сообщила пресс-служба театра. Фестиваль продлится до 16 декабря и охватит ведущие сцены двух столиц.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая в 2008 году

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Родион Щедрин и Майя Плисецкая в 2008 году

В программе гала-концерта в Большом театре будут фрагменты балетов и хореографические миниатюры, а также черно-белая кинохроника с симфоническим сопровождением. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе VK Видео в сообществе театра ВКонтакте. В тот же день на новой сцене Мариинского театра состоится концерт «Майя Плисецкая. Портрет эпохи», включающий знаковые номера из репертуара балерины.

22 и 23 ноября в Большом театре представят оперу «Мертвые души» в постановке Бориса Покровского и Валерия Левенталя, а 22 ноября в Мариинском-2 — оперу «Левша», написанную Щедриным. 12 декабря на новой сцене Мариинского театра прозвучит опера «Лолита» Щедрина. В день рождения композитора, 16 декабря, на всех основных сценах Мариинского театра будут исполнены его произведения, включая балеты «Кармен-сюита» и «Конек-горбунок» на исторической сцене, оперу «Мертвые души» на новой сцене и оперу «Не только любовь» в Концертном зале.