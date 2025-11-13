У судебного пристава отобрали незаконно нажитое имущество

По иску Генпрокуратуры России в доход государства обращены коррупционные активы бывшего начальника межрайонного отдела Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Краснодарскому краю Ивана Квашуры.

Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 млн руб.

В частности, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 кв. м, два жилых здания площадью 771 кв. м и две квартиры — 138,8 кв. м, расположенные в Краснодаре, а также свыше 77 млн руб.

Николай Сергеев