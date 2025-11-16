Тише едешь, дольше будешь

Каждое третье воскресенье ноября в мире отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Цель — привлечь внимание к необходимости повышения безопасности на дорогах и подчеркнуть критически важную работу аварийно-спасательных служб. Вот шокирующие факты о «тихой эпидемии», ежеминутно уносящей по всему миру две и более человеческие жизни.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в глобальном масштабе в дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 1,2 млн человек в год. Еще от 20 млн до 50 млн получают травмы и увечья. Девять из десяти смертельных ДТП происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. И это при том, что на них приходится лишь около 60% всех эксплуатируемых транспортных средств.

Лидируют по количеству жертв ДТП государства Африки (19 человек на 100 тыс. населения в среднем по региону). По данным ВОЗ, в худшей по этому показателю Гвинее количество погибших достигает 37,4 на 100 тыс. населения. Самым благополучным регионом является Европа (7 человек на 100 тыс. населения): в лучшей с точки зрения безопасности на дорогах европейской стране — Норвегии печальный показатель составляет лишь 1,5 на 100 тыс. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топ-10: Гвинея (37,4), Ливия (34), Гаити (31,3), Гвинея-Бисау (30,5), Сирия (29,9), Зимбабве (29,9), Йемен (29,8), Коморские острова (29), Кения (28,2), Непал (28,2)

В России, по данным ВОЗ, смертность в ДТП почти в четыре раза меньше, чем в Гвинее, но в десять раз больше, чем в Норвегии,— 10,6 на 100 тыс. Если брать более свежие российские данные — чуть меньше: в 2024 году погибло 14 403 человека, т. е. 9,9 на 100 тыс. населения.

По разным оценкам, до трети всех ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима. При этом, предупреждают эксперты, повышение скорости автомобиля на 1% ведет к увеличению риска возникновения смертельного ДТП на 4% и ДТП с тяжелыми последствиями — на 3%. Опасность для пешеходов еще серьезнее — повышение скорости автомобиля с 50 км/ч до 65 км/ч увеличивает риск смерти для сбитого им человека в 4,5 раза. Соблюдение скоростного режима может спасти жизни. Так же, как и использования ремней безопасности (снижает риск смерти для водителей и пассажиров на 50%), детских автокресел (на 71%). Ношение шлема велосипедистом снижает риск смерти под колесами более чем в шесть раз, защищает от повреждений мозга более чем на 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путь реакции может варьироваться в зависимости от состояния и опыта водителя. Тормозной путь — от дорожного покрытия, состояния автомобиля, погодных условий

По оценкам ВОЗ, от 5% до 35% смертей в ДТП в разных странах связаны с употреблением алкоголя. В государствах с высоким уровнем дохода в среднем каждый пятый погибший водитель имел уровень алкоголя в крови, превышающий допустимый местным законодательством порог. Показатели для стран с низким и средним уровнем дохода еще выше — от 33% до 69% погибших и от 8% до 29% пострадавших в ДТП водителей находились под воздействием спиртного. Сводные данные по всем странам достаточно старые (2017 год). Из них следует, что одна из самых опасных для вождения стран — ЮАР. Более половины всех смертей в ДТП (57,5%) там связаны с употреблением алкоголя. Самая неблагополучная страна в Европе — Ирландия (38,5%). Достаточно высок уровень смертности в «пьяных ДТП» и в США — 29%. Для сравнения: этот показатель составляет лишь 5% в Австрии, 4% в Индии, 3% в Турции, менее 1% — в Китае. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные по рискам на основе «Всемирного доклада о предотвращении дорожно-транспортного травматизма» (2004). По данным ВОЗ, опасность попадания в ДТП начинает расти, когда уровень алкоголя в крови превышает 0,04 г/дл (0,4 г/л). В большинстве развитых стран установлен лимит в 0,05 г/дл или ниже

В России, согласно тем же данным, 22,9% всех погибших пришлось на «пьяные ДТП». Можно предположить, что ситуация постепенно улучшается: по свежим данным от Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, в 2024 году в стране аварии с участием водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от освидетельствования на опьянение (в отчетности они отнесены к одной категории) составляют более десятой части (10,6%) в общем количестве ДТП, а погибшие — четверть (25,3%) всех смертельных жертв.

С точки зрения аварийности и смертности самые опасные — дороги вне населенных пунктов. Это показывают и статистика по отдельным странам, и агрегированные данные. В частности, в странах, вошедших в отчет Международного транспортного форума (организация в системе ОЭСР), на проселочные дороги пришлось более половины всех смертей в ДТП. Объяснений тому несколько — и плохая дорожная инфраструктура, и расслабленный стиль вождения на пустых дорогах (не пристегиваясь, с превышением скорости), и более длительное ожидание получения медицинской помощи. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отчет Международного транспортного форума вошли данные по 40 странам, данные с разбивкой по категориям дорог представили 24 страны

Как показывают разные исследования, на аварийность и смертность влияют и другие внешние факторы. К примеру, в России рассчитанное НЦ БДД МВД распределение аварийности по месяцам показывает, что наименьшее число ДТП регистрируется с января по март, наибольшее — с июля по октябрь. Самые аварийные дни недели — пятница и суббота, наибольшее число погибших регистрируется в выходные. Почти треть от общего количества ДТП совершается в темное время суток, при этом на них приходится почти половина всех погибших. Наиболее аварийно-опасным временем суток являлся период с 16:00 до 20:00. Эти данные можно экстраполировать на другие страны, с поправкой на климат и длительность светового дня.

Более половины всех жертв ДТП — так называемые уязвимые пользователи дорог, то есть пешеходы, велосипедисты, водители и пассажиры моторизованных двухколесных транспортных средств, в первую очередь мотоциклов. В последние годы растет аварийность с участием средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, моноколеса и проч. Из-за неполноты данных в статистике ВОЗ они пока включены в категорию «другие транспортные средства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В категорию «другие» отнесены водители и пассажиры автобусов, грузовиков, СИМ (моноколеса, самокаты)

Помимо человеческих жертв дорожно-транспортные происшествия чреваты финансовыми потерями. И не только для самих пострадавших. Бремя расходов ложится и на семьи, и на бизнес, и на системы здравоохранения. По оценкам ВОЗ, потери от ДТП и их последствий обходятся государствам мира в среднем в 3% их валового внутреннего продукта. Анализ экспертов программы повышения безопасности дорожного движения iRAP (The International Road Assessment Programme) показал, что глобальные расходы и первичное реагирование и долговременное лечение могут достигать $9,7 млрд в день и $3,6 трлн — в год. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принцесса Диана и сопровождавший ее бизнесмен Доди аль-Файед, преследуемые фотографами-папарацци, разбились в парижском тоннеле 31 августа 1997 года Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов 24-летний американский актер Джеймс Дин погиб в автокатастрофе в 1955 году, за месяц до выхода своего главного хита — «Бунтарь без причины» Фото: Leemage / Bridgeman Images / AFP 13 сентября 1982 года автомобиль княгини Монако Грейс упал с обрыва в местечке Кап д`Ай на границе Франции и Монако. Находящаяся с ней в машине дочь Стефания выжила Фото: Frank Worth / Zuma / ТАСС Звезда боевиков «Форсаж» Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года. Он находился на пассажирском сидении Porsche Carrera GT, который на высокой скорости врезался в дерево и загорелся Фото: Joel Ryan / Invision / AP Американский художник, основоположник абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок погиб в 1956 году. Он сел за руль пьяным Фото: DPA / ТАСС 28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП через полторы недели после собственной свадьбы Фото: Phil Noble / Reuters Рок-музыкант Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Его «Москвич» врезался в автобус на латвийской трассе Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" Актер Леонид Быков погиб в апреле 1979 года на трассе Киев—Минск: выехав на встречную полосу для обгона трактора, он столкнулся с грузовиком Фото: Государственный центральный музей кино 9 октября 2012 года актриса Марина Голуб возвращалась со спектакля, когда в автомобиль подвозившего ее таксиста-частника врезался Cadillac Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Известный юморист и политик, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в аварии 7 августа 2005 года на Чуйском тракте. Его Mercedes задел другой автомобиль и вылетел с трассы Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Следующая фотография 1 / 10 Принцесса Диана и сопровождавший ее бизнесмен Доди аль-Файед, преследуемые фотографами-папарацци, разбились в парижском тоннеле 31 августа 1997 года Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов 24-летний американский актер Джеймс Дин погиб в автокатастрофе в 1955 году, за месяц до выхода своего главного хита — «Бунтарь без причины» Фото: Leemage / Bridgeman Images / AFP 13 сентября 1982 года автомобиль княгини Монако Грейс упал с обрыва в местечке Кап д`Ай на границе Франции и Монако. Находящаяся с ней в машине дочь Стефания выжила Фото: Frank Worth / Zuma / ТАСС Звезда боевиков «Форсаж» Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года. Он находился на пассажирском сидении Porsche Carrera GT, который на высокой скорости врезался в дерево и загорелся Фото: Joel Ryan / Invision / AP Американский художник, основоположник абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок погиб в 1956 году. Он сел за руль пьяным Фото: DPA / ТАСС 28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП через полторы недели после собственной свадьбы Фото: Phil Noble / Reuters Рок-музыкант Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Его «Москвич» врезался в автобус на латвийской трассе Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" Актер Леонид Быков погиб в апреле 1979 года на трассе Киев—Минск: выехав на встречную полосу для обгона трактора, он столкнулся с грузовиком Фото: Государственный центральный музей кино 9 октября 2012 года актриса Марина Голуб возвращалась со спектакля, когда в автомобиль подвозившего ее таксиста-частника врезался Cadillac Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Известный юморист и политик, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в аварии 7 августа 2005 года на Чуйском тракте. Его Mercedes задел другой автомобиль и вылетел с трассы Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Еще одно неочевидное на первый взгляд следствие ДТП — утраченные таланты. На глобальном уровне дорожные аварии являются основной причиной смертности среди детей и молодежи (возрастная группа от 5 до 29 лет). С их досрочным уходом из жизни мир теряет не только людей, но также их потенциал, идеи, будущее влияние на общество. Гибнут в ДТП и успешные, состоявшихся люди — актеры, спортсмены, политики. Их жизни и карьеры обрываются на пике.

