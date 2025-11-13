В Петербурге начали принудительный демонтаж павильона на Белградской улице

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга приступил к освобождению участка площадью 400 кв. м на Белградской улице, где был размещен незаконный павильон. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Павильон оказывал услуги общественного питания и продавал алкоголь без применения контрольно-кассовой техники. Договор аренды участка был расторгнут в августе 2025 года, однако после направления уведомления о необходимости добровольного демонтажа объект продолжал функционировать, уточнили в ККИ.

Комитет намерен в судебном порядке взыскать расходы на снос с бывшего арендатора. Освобожденную территорию планируют передать расположенному неподалеку Санкт-Петербургскому НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Артемий Чулков