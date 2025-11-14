Первая власть усомнилась в третьей

Госдума 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о пожизненном денежном содержании судей. Во время обсуждения этого вроде бы проходного вопроса неожиданно возникла бурная дискуссия. Коммунисты и эсеры выразили недовольство привилегированным положением судей и подняли вопрос о коррупции в судебной системе и справедливости судебных решений. В ответ депутатам напомнили об их немаленьких зарплатах и обвинили в желании «поглумиться над судебной властью».

Законопроект, предусматривающий сохранение прежнего размера ежемесячного пожизненного содержания судей, если они перед отставкой перешли на нижестоящую должность, внес в Думу Верховный суд (ВС). Секретарь пленума ВС Олег Зателепин, обосновывая актуальность вопроса, рассказал, что сейчас пожизненное содержание судей рассчитывается по последней должности, из-за чего председатели и зампреды судов не хотят после отставки работать на более низкой должности. Принятие поправок, по его мнению, будет способствовать «укреплению кадрового потенциала судебной системы». Первый зампред комитета Думы по законодательству Даниил Бессарабов («Единая Россия») согласился, что проект направлен на «сохранение в судебной системе наиболее подготовленных и квалифицированных судей».

Но депутатов эти аргументы не убедили. Анжелика Глазкова (КПРФ) поинтересовалась, почему судьи, которые и так «не самая низкооплачиваемая в нашей стране категория граждан», оказываются в привилегированном положении по отношению к силовикам, учителям и врачам, чья пенсия рассчитывается по последней должности, даже если она ниже. Представитель ВС возразил, что в отношении военнослужащих тоже действует порядок, предлагаемый для судей. У Федота Тумусова («Справедливая Россия», СР) сложилось впечатление, что «мы идем на поводу у капризов уважаемых судей», отказывающихся переходить на нижестоящую должность после отставки. «Вот суды когда превратятся в орган власти, где решаются вопросы справедливости?» — вдруг перешел депутат от частного к общему. Олег Зателепин невозмутимо заверил эсера, что судебная система «продолжит развиваться в сторону справедливости».

Михаил Матвеев (КПРФ) признался, что понимает логику высоких доходов судей («когда судья хорошо обеспечен, ему не надо брать взятки»), но захотел увидеть статистику, которая бы доказывала такую взаимосвязь. Господин Зателепин ответил, что подобными данными не располагает. Андрей Кузнецов (СР) попросил информацию о кадровых проблемах в судебной системе, но и ее у секретаря пленума ВС не оказалось. Наконец, Вячеслав Мархаев (КПРФ) предложил огласить средний размер пожизненного содержания судьи, но и тут Олег Зателепин ушел от прямого ответа, сказав лишь, что он превышает МРОТ. В связи с этим, выступая уже от фракции, Михаил Матвеев ехидно заметил, что у представителя ВС «форма такая красивая», но «на шесть вопросов депутатов он не ответил». «В принципе, у меня такое ощущение, что мы рассматриваем хотелки (судей.— “Ъ”)»,— посетовал коммунист.

Тут за господина Зателепина вступился Вячеслав Володин, заявив, что выступать в Думе представителю ВС «непросто». Заодно он упрекнул оппозицию в том, что та не участвовала в обсуждении законопроекта на уровне профильного комитета, и выразил убеждение, что судьи не должны «находиться в подвешенном положении», в то время как их работа требует беспристрастности. А сравнивать судей с теми, кто работает в других сферах, вообще некорректно, добавил спикер: «Это независимая ветвь власти».

Не смог промолчать и представитель президента в Думе Гарри Минх. «Вы, извините меня за бестактность, денежное содержание получаете тоже не как учителя и врачи. Давайте отрабатывать свой хлеб честно»,— обратился он к депутатам. Отдельно чиновник упрекнул коммунистов и эсеров в том, что они, чтобы «поглумиться над судебной властью», задают вопросы, на которые «нет ответов»: «У меня ощущение, что я читаю произведение Шукшина "Срезал"».

Вячеслав Володин снова взял слово, чтобы сообщить, что депутатские пенсии Дума не пересматривала и не планирует этого делать. А Олег Зателепин предложил депутатам обратиться за интересующими их статистическими данными в судебный департамент при ВС. В итоге инициативу поддержали 387 голосами при одном голосе против, воздержавшихся не было.

