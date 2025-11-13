Фильм «Яга на нашу голову» получит вторую часть

Сценарная работа над второй частью фильма «Яга на нашу голову» уже началась. Об этом рассказал режиссер кинокартины Александр Войтинский, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал».

Господин Войтинский затруднился ответить на вопрос об ожидаемых кассовых сборах, но допустил, что фильм сможет обогнать «Чебурашку» в прокате (картина собрала более 6 млрд руб. и обогнала фильм «Холоп» по итоговым сборам).

Александр Войтинский рассказал, что труднее всего было искать детей на роль в картине. Главные роли исполнили 11-летний театральный актер Александр Самусев, Светлана Ходченкова и Юрий Колокольников.

Премьера фильма «Яга на нашу голову» состоялась 13 ноября.

Диана Соловьёва