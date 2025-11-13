Планета откашлялась

В мире впервые с 2020 года снизилась заболеваемость туберкулезом — правда, всего на 2%. Однако эксперты ВОЗ говорят о важности этого перелома негативной тенденции и считают, что он свидетельствует о «восстановлении» систем здравоохранения после пандемии. Отечественные эксперты утверждают, что Россия вышла на лидирующие позиции в мире по темпам борьбы с этим заболеванием.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала спад заболеваемости туберкулезом в планетарном масштабе. Это произошло впервые с «коронавирусного» 2020 года, говорится в докладе организации. В 2024 году коэффициент заболеваемости снизился на 1,7% после непрерывного роста в 2021–2023 годах. Фактически ситуация с туберкулезом вернулась к уровню 2020 года, когда на 100 тыс. населения приходился 131 случай заражения. Согласно докладу, в 2024 году было 10,7 млн новых случаев туберкулеза (в 2023 году — 10,8 млн). Число смертей от заболевания снизилось на 3% (в 2023 году из-за туберкулеза умерли 1,2 млн человек).

Перелом тенденции свидетельствует о работе над восстановлением систем здравоохранения после сбоев, вызванных пандемией COVID-19. Однако для глобальной ликвидации туберкулеза потребуется ускоренный прогресс в странах с наиболее сложной ситуацией по этому заболеванию, указывают эксперты ВОЗ. В 2024 году 87% всех случаев заболевания приходилось на 30 стран. И всего на восемь из них приходилось 67% от общего числа заболевших: Индия (25%), Индонезия (10%), Филиппины (6,8%), Китай (6,5%), Пакистан (6,3%), Нигерия (4,8%), Демократическая Республика Конго (3,9%) и Бангладеш (3,6%).

Согласно прошлогоднему отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Европейском регионе по абсолютному количеству новых случаев этой болезни в 2023 году лидировали Россия (55 тыс.), Украина (42 тыс.), Узбекистан (14 тыс.), Казахстан (14 тыс.) и Турция (12 тыс.).

По заболеваемости из расчета на 100 тыс. населения на первом месте находились Киргизия и Украина (по 112 случаев), затем шли Таджикистан (79), Молдавия (76) и Азербайджан (72). Россия находилась на девятом месте с 38 случаями на 100 тыс. населения.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева отмечает значительный прогресс в борьбе с туберкулезом. По ее словам, Россия вышла на лидирующие позиции в мире по темпам снижения этого заболевания «благодаря скоординированным действиям правительства, Минздрава и всей противотуберкулезной службы». За последние десять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась в 2,2 раза, а смертность — более чем в три раза, указывает она. В 2024 году заболеваемость составила 26,9 на 100 тыс. населения (снижение на 53,5% по сравнению с 2015 годом), а смертность — 3,2 на 100 тыс. населения (снижение на 67,3%). «Важно отметить, что в течение последних пяти лет Россия ежегодно обновляет исторические минимумы показателей за весь период наблюдения, включая советское время»,— добавляет госпожа Васильева.

Достижения России получили широкое международное признание, напоминает эксперт: «По темпам снижения заболеваемости и смертности в течение последнего десятилетия РФ занимает одно из лидирующих мест в мире, что подтверждено ВОЗ и ООН. А в 2021 году ВОЗ исключила нашу страну из списка стран с высоким бременем туберкулеза, и мы стали первым государством, которое исключили из этого перечня».

Она отдельно подчеркивает, что положительная динамика в стране сохранялась даже во время пандемии COVID-19, когда в мире был зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом.

В качестве основных принципов успешной борьбы с болезнью фтизиатр называет массовые профилактические осмотры, бесплатную диагностику и лечение с применением современных методов, а также диспансерное наблюдение.

Важную роль, по ее словам, играет федеральный регистр больных туберкулезом: «Этот ресурс позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию во всех регионах. На основании этих данных мы уже сейчас можем прогнозировать дальнейшее устойчивое снижение заболеваемости и смертности по итогам работы в 2025 году».

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева добавляет, что важную роль в борьбе с туберкулезом играет вакцинация БЦЖ. Она проводится дважды — в первые дни жизни и в возрасте 6–7 лет. Хотя эффективность вакцины в предотвращении активной формы туберкулеза составляет 50–80%, ее массовое применение на протяжении десятилетий существенно снизило бремя болезни среди детей, указывает врач.

Параллельно реализуется системный скрининг: дети до 18 лет ежегодно проходят пробу Манту или диаскинтест, а взрослые — флюорографическое обследование раз в два года. Она напоминает, что в стране действует бесплатная система лечения туберкулеза по ОМС, включающая госпитализацию, противотуберкулезную терапию и реабилитацию в санаториях, что обеспечивает доступность помощи и снижает риск развития устойчивых форм заболевания. Однако, несмотря на эти позитивные тенденции, ситуация «требует контроля», так как появились завозные случаи заболевания, считает госпожа Цагараева.

Наталья Костарнова