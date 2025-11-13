Основатель «Всеинструменты.ру» выдвинут в совет директоров компании

Основатель «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов может получить место в совете директоров ПАО. Соответствующее предложение акционеры рассмотрят на внеочередном собрании, назначенном на 3 февраля 2026 года. Компания сообщила о выдвижении кандидатуры в опубликованном сегодня пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что выдвижение Виктора Кузнецова в совет директоров направлено на укрепление системы корпоративного управления и более тесное вовлечение основателя в стратегические решения компании. Ожидается, что господин Кузнецов будет сосредоточен на долгосрочном развитии группы.

Одновременно компания объявила и о кадровых перестановках: гендиректор ООО «Всеинструменты.ру» Валентин Фахрутдинов покинет свою должность, хотя до февраля 2026 года продолжит возглавлять ПАО «ВИ.ру». В декабре 2025 года основную операционную компанию группы возглавит Мария Шмелева, которая сейчас является директором по клиентскому опыту и правовым вопросам, а также возглавляет совет директоров ПАО.