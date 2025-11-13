В московском доме культуры «ГЭС-2» началась эвакуация

В Москве в здании «ГЭС-2» началась эвакуация, сообщила пресс-служба дома культуры. Посетителей и сотрудников просят спокойно покинуть здание через ближайшие эвакуационные выходы, которые обозначены зелеными световыми табло. Всего в здании 32 выхода.

Причины эвакуации пока не уточняются. Представители «ГЭС-2» пообещали сообщить о режиме работы здания в ближайшее время. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовала видео с эвакуацией из дома культуры. На видео слышно, как по громкой связи посетителей просят покинуть помещение.