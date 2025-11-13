Житель Петербурга пострадал при квартирном пожаре на Серебристом бульваре

Очередной квартирный пожар произошел во второй половине дня 13 ноября в Приморском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Серебристый бульвар, дом 16 корп. 1, поступила на пульт дежурного в 17:27, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире, в комнате площадью 10 кв. метров горела обстановка на площади 8 кв. м.

Борьбу с огнем вели 14 спасателей и три единицы техники. Ликвидировать пожар им удалось спустя час, отметили в ведомстве.

В результате происшествия пострадал мужчина, которого направили в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

Андрей Цедрик