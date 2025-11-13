Втайне от «Алисы»

В Роскачестве официально признали, что «умные» колонки прослушивают владельцев. Рядом с устройством не следует обсуждать личную информацию, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко. По его словам, колонки постоянно анализируют звуки вокруг, собирают данные и используют фоновую речь, чтобы составлять точный портрет владельца, его привычки, интересы и маршруты. Чем это угрожает пользователям? Разбиралась Анна Кулецкая.

Рядом с устройствами лучше не секретничать. На всякий случай в Роскачестве рекомендуют отключать микрофон колонки, когда она не используется. С другой техникой следует поступать аналогично, например, закрывать камеру ноутбука специальной шторкой. К слову, пользователи в интернете часто жалуются на странное поведение умных устройств.

— Алиса, когда у тебя горит зеленая лампочка, это ты меня подслушиваешь? — Да, именно так. Горит зеленая лампочка — я вас слушаю». — Алиса, а зачем ты меня подслушиваешь? — Я не специально, просто так вышло.

Подозрения, что техника с искусственным интеллектом может подслушивать, подглядывать и собирать данные без полного согласия пользователей, звучат все чаще. Как передает Bloomberg, недавно в США был подан коллективный иск против Google. В нем утверждается, что в октябре компания тайно включила искусственный интеллект во все свои сервисы и получила возможность собирать данные пользователей. Как подчеркивают профильные эксперты, такая чрезмерная тревога может перейти в настоящую паранойю, но часть из опасений обоснована, говорит начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд: «Однозначного ответа на данный вопрос, железобетонно подтвержденного, не существует. Позволяет ли это наблюдение установить личность человека?

Насколько критичная информация передается? Даже крупные компании с уважаемым именем попадают впросак, например, собирают те или иные данные и хранят в незащищенном виде. Например, на Западе из-за звонков с "умной" видеокамеры разразился скандал, когда выяснилось, что их фрагменты никакой искусственный интеллект не обрабатывал. Компания втихаря наняла людей, которые смотрели видео и говорили, кто это».

В «Яндексе» на запрос “Ъ FM” ответили, что умная колонка не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово «Алиса», устройство будет работать в спящем режиме. Впрочем, на форумах владельцы устройств, в том числе и других брендов, заверяют, что иногда колонки включаются сами по себе, например, когда пользователи произносят слова, похожие на кодовые. В любом случае запись разговоров всех владельцев умных колонок экономически нецелесообразна и может разорить производителей, уверен директор компании IT Резерв Павел Мясоедов. «Если мы на секунду задумаемся на уровне теории заговора, что какая-то компания преследует политические цели, то все равно ей будет интересна выборочная информация.

Но чтобы распознать разговор, касающийся определенной темы, ее необходимо проанализировать, а вычислительных способностей самих колонок для этого не хватает.

Да, периодически они могут что-то записать и отправить на свои серверы для таргетирования пользователя целевой рекламой. Наверное, не стоит обсуждать какие-то финансовые вопросы или особо чувствительные рядом с колонкой, особенно если вы политик или бизнесмен. Причина — устройство можно скомпрометировать извне. То есть влезть в эту колонку и подключиться к микрофону. Но это уже на уровне хакерских атак».

В 2024 году одна из британских организаций по защите прав потребителей обнаружила, что некоторая бытовая техника буквально напичкана трекерами, и грешат этим даже фритюрницы. После таких сообщений этим летом регулятор по защите информации выпустил руководство для производителей в Великобритании. В документе сказано, что создатели умных телевизоров, колонок, устройств для отслеживания фертильности и других девайсов обязаны уважать право людей на неприкосновенность частной жизни.

