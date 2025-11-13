Axios: Израиль хочет заключить с США 20-летнее соглашение о безопасности

Власти Израиля планируют заключить с США новое 20-летнее соглашение о безопасности, пишет Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников. Документ должен заменить существующий между странами Меморандум о взаимопонимании, истекающий в 2028 году. Однако источники допускают, что могут возникнуть проблемы из-за растущего недовольства Израилем.

По данным Axios, Израиль хочет заключить новое соглашение в течение следующего года. Действующий меморандум был заключен в 2016 году с администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы. Договор предполагал выделение $4 млрд ежегодно на военную помощь Израилю. Как отмечает Axios, Израиль, вероятно, будет стремиться в будущем получать не меньше.

Израильские чиновники обеспокоены тем, что переговоры о новом соглашении усложнит недовольство демократов и республиканцев действиями Израиля в секторе Газа. К тому же израильская сторона предлагает внести изменения в следующую версию договора. Помимо увеличения срока его действия до 20 лет, Израиль предлагает использовать часть средств еще и на совместные с США исследования и разработки. Речь идет в том числе об использовании ИИ в оборонном секторе или об участии в американской системе противоракетной обороны «Золотой купол».

Лусине Баласян