Экс-глава филиала «ВСК» получил 5,5 года за взятки

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в получении взяток бывшего начальника филиала ПАО «Военно-строительная компания» («ВСК») Юрия Серги. Его приговорили к 5,5 года колонии строгого режима. Фигуранту также запретили на семь лет занимать организационно-распорядительные должности, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Серга руководил «Строительным управлением Ленинградского военного округа». Как установило следствие, в 2022-2023 годах подсудимый получил семь взяток общей суммой 6 млн руб. от представителей трех компаний. За это фигурант покровительствовал организациям и должен был включить их в список контрагентов для участия в закупках. Также с фирмами должны были заключить договоры на строительство военных объектов в рамках госконтрактов.

Посредниками при передаче взяток были один из заместителей Юрия Серги, а также один из его подчиненных. За это они получили 3,5 млн руб. и 240 тыс. руб. соответственно. Дела против посредников выделили в отдельные производства. Следствие против взяткодателей прекратили, так как они сотрудничали со следствием.

Никита Черненко