Экспорт высокой пробы

Верховный суд РФ (ВС) решит, как должны отбираться пробы экспортируемой продукции для проверки соответствия ее конкретному коду товара, от которого зависит размер пошлины. Вопрос встал в деле Ильского НПЗ, от которого таможня потребовала доплатить 175 млн руб., решив, что отбор проб экспортируемых нефтепродуктов проведен с нарушениями. Арбитражные суды поддержали доводы таможенников, однако завод добился передачи дела в экономколлегию ВС. Компания настаивает, что нарушений не было, а документы подтверждали неизменность качества товара на всем пути движения. По словам юристов, подобные споры нередки, а разъяснения ВС могут уменьшить для бизнеса риск произвольной переклассификации товаров и доначисления пошлин.

ВС рассмотрит таможенный спор с участием Ильского НПЗ. В декабре 2021 года предприятие заявило к вывозу газойли — продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов (занимает место между керосином и соляркой), предназначен в основном для промышленности. По таможенным декларациям было заявлено 22,6 тыс. тонн газойлей с содержанием серы 0,05–0,2% и столько же с содержанием серы свыше 0,2%. Ставка вывозной пошлины для обеих разновидностей топлива составила $18,8 за тонну. Товары были выпущены с Южного энергетического таможенного поста.

Ой ли газойли

Однако в 2023 году в ходе камеральной проверки таможня усмотрела нарушения в отборе проб товара для лабораторной проверки и усомнилась в достоверности сведений из деклараций. Возражая против претензий, НПЗ предоставил документы, включая аналитические отчеты, результаты испытаний и сертификаты от независимых международных сюрвейеров, паспорта качества, экспортные контракты. Но это не убедило таможенников, которые сочли неподтвержденным факт вывоза именно этих газойлей, поэтому ведомство классифицировало товар как другие нефтепродукты, облагаемые более высокими ставками.

В итоге компании доначислили 145 млн руб. пошлин и 30 млн руб. пеней.

НПЗ оспорил решения и действия таможни. Арбитражный суд Москвы иск отклонил, поддержав позицию ведомства. В частности, в судебном решении отмечалось, что отбор проб производился без разрешения властей «из береговых резервуаров перед выгрузкой в танкеры, а не из транспортного средства морской перевозки», причем без присутствия таможенных представителей или сотрудников таможни. В связи с этим, решил суд, нельзя достоверно подтвердить характеристики и классификацию товара.

Апелляция, напротив, отдала предпочтение аргументам экспортера и признала доначисления незаконными. Сюрвейеры, проводившие отбор проб в зоне таможенного контроля, имели аттестаты аккредитации и запрашивали разрешение у госоргана с проставлением отметок таможенного поста на заявлениях, но ни одобрения, ни отказа в ответ не получили, отметил суд. При этом регулирование не обязывает декларанта обеспечить присутствие сотрудников таможни во время отбора, указала апелляция. Однако окружная кассация вновь встала на сторону таможенного органа.

Теперь по жалобе НПЗ дело дошло до уровня высшей инстанции. Завод настаивает, что документы подтверждали неизменность качества товара на всех этапах его движения — от производства до убытия. Законодательство позволяет отбирать пробы не только с танкера (транспортного средства, пересекающего границу), считает компания, а ограничение круга лиц, имеющих право отбирать пробы товара, лишь декларантом или таможенным представителем нарушает ее права. Отдельно НПЗ не согласен с начислением 8,3 млн руб. пеней в период действия моратория. ВС заинтересовали доводы завода: 10 декабря дело рассмотрит экономколлегия.

Образцы сложной судьбы

Руководитель налоговой практики компании i-Legal Мария Ордовская-Танаевская объясняет, что отбор проб и образцов производится для идентификации экспортируемого товара и его правильной классификации. От этого зависит ставка пошлины. В первую очередь речь идет о продукции со сложной химической природой, например о нефтепродуктах, удобрениях и лакокрасочных материалах, уточняет старший налоговый консультант Tax Compliance Сергей Иванов. При этом претензии со стороны таможни к проведению отбора проб и образцов товаров нередки, делится наблюдениями руководитель таможенной практики юркомпании Taxology Инна Елисанова. Руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования «Пепеляев Групп» Александр Косов отмечает, что в 2021–2024 годах жалобы по аналогичным спорам (чаще всего от экспортеров) неоднократно подавались в ВС, но в экономколлегию такие дела не передавали. Более того, добавляет он, «Синтех» и «Татнефть» даже обращались в Конституционный суд, но тоже получили отказ.

Таможня, по словам Марии Ордовской-Танаевской, часто ссылается на отсутствие полномочий у лиц, отбирающих пробы, нарушение сроков, несоблюдение требований к объему, нарушение непрерывности цепочек поставок и контроля при передаче проб в лабораторию. И если точные сведения о товаре уже не могут быть установлены таможенным органом, то применяются наибольшие ставки из товарной позиции (определяется по первым четырем цифрам ТН ВЭД), объясняет господин Косов.

При этом в деле с НПЗ большинство опрошенных “Ъ” юристов не увидело нарушения. По наблюдениям Инны Елисановой, отбор проб на разных этапах движения товаров третьими лицами, в том числе сюрвейерами, является стандартной практикой.

В этой связи в нескольких аналогичных делах суды вставали на сторону декларантов, ссылаясь на сложившийся обычай делового оборота, подчеркивает Мария Ордовская-Танаевская. Изменение же сложившейся практики без изменения законодательства и официальных разъяснений, причем не только к будущим, но и к прошлым поставкам, «подрывает доверие граждан к закону и действиям госорганов», считает господин Косов.

Александр Косов отмечает, что, согласно Таможенному кодексу ЕЭАС, сюрвейер является заинтересованным лицом, которое вправе обращаться за разрешением на отбор проб. А конкретно в этом деле проставление отметок таможенного поста на запросах сюрвейеров может означать выдачу такого разрешения, полагает эксперт. К тому же при наличии сомнений в правильности классификации товара таможенный орган был вправе сам отобрать пробы для проведения экспертизы, но этим полномочием не воспользовался, продолжает юрист.

Пока что судебная практика по аналогичным спорам совершенно разная, поэтому решение экономколлегии ВС создаст прецедент, который будет определяющим для подобных тяжб, констатирует госпожа Ордовская-Танаевская. По словам Инны Елисановой, процесс отбора проб и образцов имеет пробелы в регулировании, в связи с этим важны четкие разъяснения от ВС, которые могут «уменьшить риск произвольной переклассификации товаров по формальному основанию».

Ян Назаренко, Анна Занина